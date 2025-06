Dazi media | Ue disposta ad accettare il 10% sui prodotti esportati in Usa

La recente apertura della Commissione europea verso un dazio fisso del 10% sui prodotti esportati negli Stati Uniti rappresenta un passo importante nelle trattative commerciali transatlantiche. Con questa mossa, Bruxelles mira a bilanciare le tensioni, proponendo tariffe più moderate su automobili, medicinali ed elettronica, in cambio di condizioni più favorevoli. Tuttavia, la partita è ancora aperta: sono necessari criteri “chiari e condivisi” per arrivare a un accordo stabile e duraturo.

Bruxelles, 16 giugno 2025 – La Commissione europea sarebbe pronta ad accettare dazi fissi pari al 10% sulle merci esportate negli Stati Uniti, in cambio di tariffe più contenute su automobili, medicinali ed elettronica rispetto a quelle minacciate Donald Trump. Lo riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Questo a patto che l’accordo con Washington sia dettato da criteri “chiari e condivisi”. D’altra parte ancora non ci sono segnali che indichino la volontà della Casa Bianca di abbassare le tariffe minacciate. epa12178162 President of the European Commission Ursula von der Leyen speaks during a press conference during the G7 Leaders' Summit in Kananaskis, Alberta, Canada, 15 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, media: “Ue disposta ad accettare il 10% sui prodotti esportati in Usa”

