Dazi | l’Ue pronta ad accettare il 10% su tutti i prodotti Merz ottimista sull’accordo Intanto Trump apre al Canada

L’Europa si apre all’ipotesi di nuovi dazi del 10% su tutte le esportazioni negli Stati Uniti, sperando di ottenere in cambio la cessazione delle tariffe più onerose su automobili, farmaci ed elettronica. Mentre Trump apre al Canada, l’Ue gioca le sue carte, puntando a un equilibrio che potrebbe ridefinire gli equilibri economici globali. Resta da vedere se questa strategia porterà i frutti sperati o se il mercato continuerà a navigare in acque incognite.

A testa china, sperando che Donald Trump dica sì. È la posizione scelta dall’Unione Europea che sarebbe pronta ad accettare nuovi dazi del 10% su tutte le esportazioni negli Stati Uniti. In cambio – è il ragionamento (o la speranza) – Bruxelles otterrebbe che Washington non imponga tariffe più elevate su automobili, farmaci ed elettronica. Inoltre, l’Ue sarebbe disponibile a ridurre i suoi contro-dazi sulle auto Usa e a riconoscere alcuni standard tecnici americani. La rivelazione. A riportare la strategia dell’Unione al G7 di Kananaskis, ieri, il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che ha citato alti funzionari dell’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dazi: l’Ue pronta ad accettare il 10% su tutti i prodotti. Merz ottimista sull’accordo. Intanto Trump apre al Canada

Vance: «Meloni ponte tra Usa e Ue, Trump felice di accettare». Von der Leyen: «Sui dazi uniti per buon accordo per tutti» - Giorgia Meloni, dopo l'insediamento di Papa Leone XIV, ha incontrato a Palazzo Chigi il vicepresidente Usa JD Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, consolidando il ruolo dell'Italia come ponte tra Usa e Ue.

