Dax Harwood | Se il wrestling di coppia non è mai nel main event la colpa è solo di Vince McMahon

Dax Harwood ha spesso sottolineato come, nel mondo del wrestling di coppia, la mancanza di spazio nel main event non sia un caso casuale. La realtà è che Vince McMahon, per anni, ha relegato i tag team a ruoli meno importanti, limitando il loro protagonismo sul grande palcoscenico. Ma cosa succederebbe se si rivendicasse il valore di questa disciplina? È arrivato il momento di riscoprire l'essenza del wrestling di coppia e il suo potenziale...

Che Vince McMahon non sia mai stato un grande fan del wrestling di coppia non è certo un mistero. Nella sua esperienza come booker in WWE, per decenni i tag team sono stati relegati a un ruolo di secondo piano, e si contano sulle dita di una mano i casi in cui il wrestling di coppia ha occupato un posto nel main event davanti a un titolo singolo. E questo nonostante tanti wrestler passati da Stamford abbiano provato di tutto pur di elevare lo status dell’arte del tag team. Tra questi ci sono stati sicuramente i Revival, che hanno poi rinunciato alla loro battaglia portando le loro istanze in AEW nel 2020 e reinventandosi come FTR. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net