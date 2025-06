Davide Santia morto nell' incidente a Malcesine il calciatore era nell' auto infilzata dal guardrail

Un tragico lutto scuote il mondo dello sport: Davide Santia, giovane calciatore di appena 19 anni, ha perso la vita in un incidente a Malcesine. L’auto su cui viaggiava è stata infilzata da un guardrail, lasciando tutti sgomenti e sconvolti. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per la comunità e il calcio giovanile italiano, che si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Davide in questo momento di dolore.

Un giovane calciatore di nemmeno 19 anni è morto a Malcesine, in provincia di Verona, in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Davide Santia morto nell'incidente a Malcesine, il calciatore era nell'auto infilzata dal guardrail

In questa notizia si parla di: morto - incidente - malcesine - calciatore

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

Davide Santia morto nell'incidente a Malcesine, il calciatore era nell'auto infilzata dal guardrail; Auto con quattro ragazzi esce di strada e viene trafitta dal guardrail: Davide muore a 18 anni; Davide Santia, il giovane calciatore morto nell'auto trafitta dal guardrail.

Davide Santia, muore a 18 anni in un incidente sulla Gardesana: era una giovane promessa del calcio - Davide Santia, giovane calciatore di 18 anni, considerato una promessa del Malcesine Calcio, squadra di Prima Categoria. Scrive msn.com

Auto si schianta e viene trafitta dal guardrail: morto a 18 anni il giovane calciatore Davide Santia - L’incidente stradale mortale, avvenuto sulla Gardesana Orientale in provincia di Verona, è costato la vita al giovane attaccante Davide Santia del Malcesine ... Segnala fanpage.it