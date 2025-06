Davide Piganzoli | Deluso dal Giro d’Italia ma non è tutto da buttare Spero di migliorare nel World Tour

Nel mondo del ciclismo italiano, emergono giovani promesse come Davide Piganzoli, un talento del 2002 proveniente dalla Valtellina. Nonostante qualche delusione al Giro d’Italia, il suo spirito competitivo rimane intatto: sogna di brillare nel prossimo World Tour, affinando ogni giorno le proprie doti di regolarità e tenacia. Con una carriera in crescita e tanta determinazione, Piganzoli si prepara a scrivere nuove pagine di successo, perché il meglio deve ancora arrivare.

In un panorama ciclistico italiano con crescenti giovani promesse, Davide Piganzoli si sta facendo largo con determinazione. Classe 2002, originario della Valtellina, Piganzoli è uno di quei corridori completi – va forte in salita e a cronometro – che fanno della regolaritĂ e della tenacia le proprie armi migliori. Dopo essersi messo in luce tra gli Under23 con ottimi piazzamenti e prestazioni convincenti nelle corse a tappe, ha fatto il salto nella Professional con la maglia della Polti VisitMalta di Ivan Basso ed Alberto Contador e per il prossimo anno sembrerebbe vicino (con un probabile accordo triennale) alla Visma Lease a Bike al fianco di Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Piganzoli: “Deluso dal Giro d’Italia, ma non è tutto da buttare. Spero di migliorare nel World Tour”

