Davide Marchini | dalla promozione dell' Adamant a possibile capitano a Ferrara

Davide Marchini, protagonista indiscusso dell’Adamant e simbolo della promozione a Ferrara, si appresta ora a un nuovo capitolo: la possibile fascia di capitano. "Sto realizzando solo ora ciò che abbiamo fatto, è stata una sensazione stranissima: per un giocatore è il coronamento di un sogno", confida il numero 44. Al secondo anno in città, Marchini ha raggiunto una maturità sportiva sorprendente, pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi.

"Sto realizzando solo ora ciò che abbiamo fatto, è stata una sensazione stranissima: per un giocatore è il coronamento di un sogno". Davide Marchini è stato uno dei simboli della promozione dell’Adamant, leader di una squadra che – nei momenti più complicati – ben spesso si è affidata alle lucide mani del suo numero 44, forse il giocatore più continuo dell’intera stagione. Al suo secondo anno a Ferrara, Marchini ha trovato la maturità sportiva, in un ambiente che lo ha coccolato e spronato a fare meglio dopo una prima stagione altalenante contraddistinta da diversi acciacchi fisici. Difficile non pensare ad un nuovo accordo tra la società e l’esterno sarzanese, che potrebbe addirittura diventare capitano (e bandiera) visto l’addio di Drigo; è quello che si augurano gli appassionati biancazzurri, anche perché coach Benedetto considera ormai Marchini come uno dei suoi "pretoriani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it