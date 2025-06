davide ceddia torna con giochi di parole al teatro abeliano

Davide Ceddia, maestro delle battute e dei giochi di parole, torna sul palco del Teatro Abeliano di Bari il 21 giugno alle ore 21, portando un mix irresistibile di risate, canzoni e monologhi divertenti. Un live show che promette di coinvolgere, sorprendere e svelare tutta la sua creatività in un’esperienza unica. Preparatevi a lasciarvi contagiare dall’umorismo travolgente di uno dei comici più brillanti del panorama italiano!

Tarna il campione della barestià con Giochi di parole al  Teatro Abeliano di Bari il 21 giugno ore 21 Risate, canzoni, monologhi divertenti e tantissimi *GIOCHI DI PAROLE.* Un Live show comico. e non solo. di e con (e volendo anche per, in, su, fra) DAVIDE CEDDIA!!!! In un. 🔗 Leggi su Baritoday.it