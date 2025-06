David Lynch voleva fare una quarta stagione di Twin Peaks dice il co-creatore Mike Frost

Nonostante le sfide della salute, David Lynch avrebbe voluto portare nuovamente l’incubo surreale di Twin Peaks sullo schermo. Secondo Mark Frost, il suo co-creatore, le prime discussioni su una quarta stagione sono state avviate, alimentando la speranza di un ritorno di questa icona televisiva che ha rivoluzionato il modo di narrare storie. Ma cosa avrebbe riservato il futuro a questa saga affascinante? Restiamo in attesa di scoprire se i sogni di Lynch diventeranno realtà.

Nonostante abbia lottato contro l'enfisema negli ultimi anni della sua vita, il co-creatore di Twin Peaks, Mark Frost, ha sostenuto che David Lynch non ha mai perso la sua scintilla creativa e che i due erano stati coinvolti nelle prime discussioni riguardo a una quarta stagione di Twin Peaks. La serie ha ampliato i confini della televisione quando ha debuttato su ABC nel 1990. La serie è andata in onda per due stagioni, a cui è seguito un film, Twin Peaks: Fuoco cammina con me, nel 1992, e un revival su Showtime nel 2017 intitolato Twin Peaks: Il ritorno, considerata la terza stagione a tutti gli effetti.

