David Juventus bianconeri in attesa | il canadese deve dare una risposta a questa ultimissima proposta! Tutti i dettagli

La Juventus aspetta con trepidazione la risposta di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese svincolatosi dal Lille. Dopo aver ricevuto un’offerta concreta, l’attesa si fa ancora più intensa: quale sarà la decisione del giocatore? Tutti i dettagli e le possibili conseguenze di questa scelta cruciale per il futuro dei bianconeri. Restate sintonizzati, perché il prossimo movimento potrebbe cambiare le sorti della campagna acquisti estiva!

e cosa potrebbe succedere. Nelle scorse settimane il calciomercato Juventus ha recapitato a Jonathan David, attaccante che si è svincolato dopo la fine del suo contratto con il Lille, una proposta concreta. Sul tavolo dell’attaccante canadese conteso anche da club esteri e soprattutto della nostra Serie A c’è una proposta per un contatto da 6 milioni di euro a stagione più un ricco bonus alla firma. Il giocatore, fa sapere il Corriere dello Sport, ci sta ancora pensando. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, bianconeri in attesa: il canadese deve dare una risposta a questa ultimissima proposta! Tutti i dettagli

