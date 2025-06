David Inter aumentano le voci sul futuro in Serie A | dalla Francia sono sicuri la situazione

Le voci sul futuro di Jonathan David si fanno sempre più insistenti, alimentate da fonti francesi e italiane. L’attaccante canadese, ex Lille, è nel mirino dell’Inter, pronta a rinforzare il reparto offensivo con un talento di grande prospettiva. Con l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra, il calciomercato interista sembra pronto a svoltare: sarà questa la volta buona per vedere David in Serie A? Restate con noi per scoprire gli sviluppi.

David Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante canadese ex Lille nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Tutti i dettagli. L’agente Bruno Satin ha parlato a Radio Sportiva delle mosse di calciomercato Inter dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. In particolare si è soffermato sulla situazione Jonathan David. VOCI SU DAVID – «In Francia sento sempre più voci su di lui in Italia, non so se alla fine arriverà lì o in Inghilterra, ma mi sembra ci sia un fascino particolare per l’Italia». DAVID INTER – «Ho sentito voci su Juve, Inter e Napoli, ma non sono dentro all’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com