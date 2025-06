Daspo urbano per accattonaggio molesto e ubriachezza | un anno lontano da basiliche e parcheggi pubblici

Il Daspo urbano si fa sentire: il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato il divieto di accedere ad aree sensibili di Assisi per un anno, tra cui basiliche e parcheggi pubblici, in risposta a episodi di accattonaggio molesto e ubriachezza. Un provvedimento che sottolinea come le autorità tutelino il rispetto e la sicurezza pubblica, dimostrando che nessuno è sopra le regole. La questione rimane aperta: è un passo verso una convivenza più civile?

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato da uno straniero destinatario di un provvedimento del Questore di Perugia, che gli vietava l’accesso per dodici mesi ad alcune aree sensibili del Comune di Assisi, tra cui santuari, luoghi di culto e parcheggi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Daspo urbano per accattonaggio molesto e ubriachezza: un anno lontano da basiliche e parcheggi pubblici

In questa notizia si parla di: parcheggi - daspo - urbano - accattonaggio

Daspo urbano per accattonaggio molesto e ubriachezza: un anno lontano da basiliche e parcheggi pubblici; San Severo, controlli della polizia locale: 56 sanzioni e un Daspo urbano; Accattonaggio molesto al mercato, scatta il Daspo urbano.

Accattonaggio molesto. Daspo urbano in 8 aree - Il Comune di Mortara introduce il Daspo urbano per contrastare comportamenti ... ilgiorno.it scrive

Ricevono il Daspo urbano per - Ricevono il Daspo urbano per accattonaggio molesto, ma fanno ricorso al presidente della Repubblica. Scrive ilgazzettino.it