Darwin Nunez ha aperto al Napoli che comunque tiene in caldo Lucca

Il Napoli non si ferma e sogna in grande: dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, ora punta a rinforzare l’attacco con Darwin Nunez del Liverpool. L’attaccante uruguaiano, desiderato dal club partenopeo, potrebbe affiancare Lukaku, mantenendo in caldo anche Lucca. La trattativa si fa incandescente: il mercato azzurro si prepara a nuovi colpi e sorprese. Resta da capire come evolverà questa sfida di mercato, che promette scintille.

Il Napoli sta cercando un attaccante da affiancare a Lukaku. Ne scrive Gianluca Di Marzio che riferisce della trattativa con Darwin Nunez l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Scrive Di Marzio: Dopo le ufficialità di De Bruyne e Marianucci, il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata con l’obiettivo di mettere a segno grandi colpi. In particolare i campioni d’Italia vogliono provare a migliorare tutti i reparti ma più nello specifico l’attacco, in modo da affiancare un grande nome a Lukaku. Al momento sono Nunez e Lucca i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Manna: l’uruguaiano del Liverpool – per cui ci sono stati contatti – ha aperto alla destinazione, ma bisogna capire se l’operazione sarà fattibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Darwin Nunez ha aperto al Napoli che comunque tiene in caldo Lucca

#NAPOLI | Darwin #Nunez ha aperto al club di Aurelio #DeLaurentiis @SkySport

Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica) I contatti tra le parti sono frequenti. Il centravanti uruguaiano ha rifiutato l'Al Hilal perché vuole restare in Europa.

