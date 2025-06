Darwin Nunez al Milan beffa Napoli | Allegri gongola

Darwin Nunez al Milan: una possibilità che scuote il mercato e fa sorridere Allegri. Dopo un debutto in Premier League con alti e bassi, l’attaccante uruguaiano potrebbe lasciare il Liverpool e approdare in Italia, ma non al Napoli come molti ipotizzavano. La sua eventuale firma con i rossoneri potrebbe rappresentare un colpo di scena epocale, lasciando Napoli a guardare da lontano mentre il Diavolo si prepara a rinforzare l’attacco in grande stile.

Darwin Nunez sembra destinato alla Serie A ma, piuttosto che vestire la maglia del Napoli, potrebbe finire al Milan: le ultime di calciomercato. Giunto dal Benfica al Liverpool nel 2022 per circa 100 milioni di euro, l’attaccante uruguaiano Darwin Nunez ha vissuto momenti di alti e bassi. Non è riuscito a imporsi come figura chiave della sezione offensiva della squadra inglese, nonostante le sue indiscutibili doti. Perciò il club non ne imporrebbe la cessione e al contempo l’entourage del 25enne si guarda attorno. (LaPresse) – tvplay Escludendo la destinazione saudita, che non pare apprezzata dal giocatore ancora nel pieno della sua carriera, una porta si è aperta in Serie A e condurrebbe al Napoli. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Darwin Nunez al Milan, beffa Napoli: Allegri gongola

In questa notizia si parla di: darwin - nunez - milan - napoli

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Liverpool want a fee of €60m for Darwin Nunez and there is interest from Napoli and Milan. [Corriere dello Sport] Vai su X

Liverpool want a fee of €60m for Darwin Nunez and there is interest from Napoli and Milan. [Corriere dello Sport] Vai su Facebook

Il Milan vuole un attaccante di livello: possibile sfida al Napoli per regalare Darwin Nunez ad Allegri; Milan e Napoli su Nunez, il Liverpool chiede 60 milioni; Milan e Napoli su Nunez, il Liverpool chiede 60 milioni.

Darwin Núñez nel mirino di Milan e Napoli: i prossimi passi di Tare per anticipare Conte - Il Milan si prepara a rivoluzionare l'attacco: strategie di mercato e possibili arrivi con un focus su Darwin Nunez e la concorrenza del Napoli di Antonio Conte. Si legge su msn.com

Per Núñez è sfida a due tra Milan e Napoli: ecco la cifra per l’attaccante - Darwin Núñez è l'obiettivo numero uno di Milan e Napoli per l'attacco. Lo riporta dailynews24.it