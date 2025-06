Dany Basket Quarrata | pianificazione per la Serie B Nazionale e sfide future

Dany Basket Quarrata si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, passando dalla B Interregionale alla Serie B Nazionale. È il momento di mettere a punto una strategia vincente, affrontando sfide stimolanti e obiettivi ambiziosi. Con entusiasmo e determinazione, i mobilieri sono pronti a tracciarne il percorso, sapendo che il futuro riserva grandi traguardi e nuove emozioni per la squadra e i suoi tifosi. E adesso? La partita più importante sta per iniziare.

E adesso? La sbornia per i festeggiamenti in casa Dany Basket Quarrata non è ancora passata, ma il futuro già bussa alla porta. Così, dopo essersi ritrovati al PalaMelo con i tifosi per un brindisi e il taglio della torta, ed essere stati accolti in Comune dal sindaco Gabriele Romiti, ecco che i mobilieri sono pronti a pianificare la prossima stagione in Serie B Nazionale. Un salto enorme dalla B Interregionale, che richiede uno studio attento e approfondito. A cominciare dai costi: un argomento che verrà subito trattato nella giornata odierna, dato che è previsto un incontro fra i dirigenti. Ma le spese (che saranno decisamente superiori rispetto a quelle dell’annata passata) non saranno l’unico argomento sul tavolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net