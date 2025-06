Danni quaranta interventi dei vigili del fuoco Strage di alberi caduti e vari eventi rovinati

Il violento nubifragio ha scatenato un vero e proprio caos, con decine di chiamate al centralino dei vigili del fuoco e un’altissima richiesta di interventi. Alberi caduti, strade impraticabili e strutture pericolanti hanno messo a dura prova il territorio, coinvolgendo squadre specializzate e volontari in una corsa contro il tempo. I soccorritori non si sono fermati, proseguendo con sopralluoghi e interventi per garantire la sicurezza di tutti. La loro dedizione è il primo scudo contro l’emergenza.

A seguito del violento nubifragio il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto con decine di chiamate per alberi caduti, strade bloccate e strutture o insegne pericolanti. Tutte le squadre sono state impegnate sul territorio con l’ausilio dei pompieri volontari per fare fronte a 40 interventi principalmente nei comuni di Campogalliano, Modena, Formigine, Spilamberto, Vignola e Savignano. Ieri sono proseguiti i sopralluoghi e le operazioni di rimozione di piante atterrate dalla forza del vento, richiedendo il supporto dell’autogru. Impressionanti i video, anche social, della pioggia e di fulmini e lampi continui che hanno rischiarato il cielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danni, quaranta interventi dei vigili del fuoco. Strage di alberi caduti e vari eventi rovinati

Violento temporale nella notte: oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Modena - Nella notte scorsa, un violento temporale ha colpito la provincia di Modena, scatenando oltre 30 interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo in Emilia: nubifragi, fulmini e alberi caduti. Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco Vai su Facebook

#Maltempo #EmiliaRomagna, da ieri sera #vigilidelfuoco impegnati tra Parma, Modena e Reggio Emilia (foto): fatti 100 interventi per alberi pericolanti e danni d’acqua in genere. Nella notte migliorate le condizioni meteo, situazione rientrata nella normalità #1 Vai su X

