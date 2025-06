Danì Maison | Arte e sapori d’autore sotto un cielo a 2 stelle Michelin

Dan236 Maison, incanto di arte e sapori, si trova nel cuore di Ischia, sotto la guida dello chef stellato Nino Di Costanzo. Un luogo magico dove ogni dettaglio – dalle opere d’arte alle piante esotiche – crea un’esperienza sensoriale unica. Qui, creatività e alta cucina si intrecciano, regalando momenti memorabili a chi desidera lasciarsi trasportare in un viaggio tra gusto e bellezza. L’arte non è solo decorazione, ma parte integrante di un’esperienza irripetibile.

di Marialuigia Ruffo Danì Maison è un angolo incantato dove creatività e alta cucina si fondono nella dimora dello Chef Nino Di Costanzo, insignito di 2 stelle Michelin, nel cuore di Ischia. L’arte accoglie fin dal primo passo, attraversando il rigoglioso giardino, un vero percorso sensoriale in cui ogni dettaglio non è lì per caso: opere d’arte, complementi d’arredo spesso scovati e riportati a nuova vita, piante e frutti sorprendenti. L’arte si ritrova anche nei piatti, che celebrano i sapori della tradizione con tocchi creativi e inaspettati: un’esplosione di profumi, colori e sapori che deliziano vista e palato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it