Damascelli spara a zero | Calhanoglu? Inter in default servono soldi

Tony Damascelli non le manda a dire e, nel suo stile diretto, torna a criticare l’Inter, questa volta sulla questione finanziaria e il futuro di Calhanoglu. Mentre i nerazzurri si preparano a sfidare il Mondiale per Club negli Stati Uniti, il mercato in uscita si fa sempre più caldo. E il nome di Hakan rischia di essere protagonista di una vera e propria rivoluzione, perché l’Inter ha bisogno di...

Damascelli spara a zero sull’Inter e non è una novità. Parlando di Calhanoglu e delle avances del Galatasaray si è espresso in questo modo. VENDERE – L’Inter si gioca il Mondiale per Club negli USA e allo stesso tempo pensa al calciomercato. In uscita occhio al nome di Hakan Calhanoglu, corteggiato in maniera concreta dal Galatasaray. Tony Damascelli, ospite su Radio Radio Mattino Sport e News, spara come sempre a zero: « L’Inter ha bisogno di fare soldi al di là della propaganda, continua a rifinanziare debiti, ma ha bisogno di portare a casa denari. Calhanoglu è uno di questi, da capire cos’ha in testa la proprietà, non la dirigenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Damascelli spara a zero: «Calhanoglu? Inter in default, servono soldi»

Youth League: Inter-Lipsia 3-2. Quinta vittoria consecutiva per i nerazzurri

