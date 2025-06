Dall' Iran nuova ondata di missili | Avanti fino all' alba Netanyahu | L' uccisione di Khamenei farebbe finire il conflitto Voci di un salvacondotto per l' ayatollah Trump | Teheran firmerà l' accordo

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano con nuove minacce di attacchi missilistici, mentre voci di un possibile salvacondotto per l’ayatollah Khamenei alimentano i rumors di una crisi senza precedenti. In questo scenario incerto, alcune fonti suggeriscono che la fine del conflitto potrebbe passare dalla eliminazione di Khamenei, mentre Trump sembra mantenere una posizione molto diversa, rifiutando accordi chiave e criticando la gestione internazionale della crisi. La situazione rimane in bilico, e il mondo osserva attentamente ogni sviluppo.

La Cnn: Trump non firmerà dichiarazione congiunta su Israele-Iran. Il presidente Usa: errore cacciare la Russia dal vertice. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dall'Iran nuova ondata di missili: «Avanti fino all'alba». Netanyahu: "L'uccisione di Khamenei farebbe finire il conflitto". Voci di un salvacondotto per l'ayatollah. Trump: «Teheran firmerà l'accordo»

LIVE | Israele attacca l’Iran. Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Via alla 2° ondata. L'Idf: «L'attacco durerà giorni» - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: Tel Aviv ha lanciato un’imponente operazione militare contro il programma nucleare di Teheran, colpendo le guardie rivoluzionarie e provocando una vasta risposta dell’IDF.

La terza notte di guerra tra Iran e Israele si è aperta con una nuova ondata di missili iraniani su Tel Aviv e Haifa, causando almeno 8 vittime e numerosi feriti Vai su Facebook

Attacco alla tv di Stato iraniana. Netanyahu: L'eliminazione di Khamenei porrebbe fine alla guerra - Media iraniani affermano che l'Iran attaccherà Israele per tutta la notte. Lo rporta Sky News; Guerra Iran-Israele, giorno 4: Pioggia di missili su Israele che continua a martellare Teheran. Trump non esclude il coinvolgimento Usa nella guerra; Israele attacca tv iraniana, media: È strage. Wsj: Teheran pronta a de-escalation. LIVE.

L’Iran lancia una nuova ondata di attacchi contro Israele. Migliaia di coloni in fuga - L’Iran ha lanciato un contrattacco con missili e droni in risposta agli attacchi di Israele di stamane. Riporta secondopianonews.it

Iran annuncia "attacco più violento", nuova ondata di missili contro Israele - "È iniziata una nuova salva di missili contro i territori occupati", l'annuncio della tv di T ... Secondo msn.com