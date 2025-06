Dall’Inter al Napoli | il centrale arriva dall’Arabia

Dal 2017 all'Inter al Napoli, il centrale arriva dall'Arabia: un nuovo capitolo di una saga di mercato infuocata. I nerazzurri e i partenopei si preparano a sfidarsi ancora, questa volta dietro le quinte, per assicurarsi il talento desiderato. Con il calciomercato estivo che si avvicina, le prossime settimane saranno decisive per scoprire chi metterà le mani sul giocatore. La battaglia è appena iniziata e il risultato potrebbe cambiare le sorti delle rispettive rose.

I nerazzurri e i partenopei hanno un obiettivo in comune e sono pronti a sfidarsi per acquistare il calciatore durante il calciomercato estivo Il Napoli e l’ Inter sono pronti a sfidarsi nuovamente, ma questa volta non in campo. I due club dovrebbero darsi battaglia per un obiettivo sul calciomercato. Secondo le informazioni di As, il calciatore interessa ad entrambe le compagini e vedremo solo nelle prossime settimane chi la spunterà . (Ansa) – calciomercato.it In questo momento il Napoli sembra avere un leggero vantaggio sull’ Inter, ma sappiamo come il calciomercato è ricco di sorprese e i sorpassi possono esserci anche all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it