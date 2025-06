Dalle radici alle nuove sfide, così Pineider guarda al futuro.

Nel cuore pulsante di Firenze, dove la tradizione si fonde con l’innovazione, Pineider si distingue come simbolo del made in Italy nel mondo. Da radici profonde alle nuove sfide globali, questa storica maison continua a scrivere il proprio futuro, sostenuta da maestri artigiani e dalla visione del Direttore Nicola Andreatta. Con lui abbiamo esplorato come Pineider si proietti verso un domani ricco di opportunità, mantenendo intatto il suo legame profondo con...

NEL CUORE di Firenze, a pochi passi da piazza della Signoria, esiste un luogo dove la bellezza prende forma sotto le mani di artigiani esperti. È l’universo Pineider, una delle più antiche e prestigiose maison italiane, diventata negli anni simbolo del made in Italy nel mondo. Direttore generale è Nicola Andreatta. Con lui abbiamo parlato del presente e del futuro di Pineider, tra sfide internazionali, nuove generazioni ed un legame profondo con Firenze e la Toscana. Pineider è un nome storico, non solo per Firenze ma per tutto il Made in Italy. Ci racconta in breve come si è evoluta l’azienda dalle origini a oggi? "Fondata nel 1774 in Piazza della Signoria, Pineider nasce come bottega artigiana specializzata in carta pregiata e oggetti da scrittura, diventando rapidamente un punto di riferimento per l’élite culturale e politica dell’epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net