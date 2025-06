Dalle armi di distruzione di massa di Saddam a quelle iraniane

Il 12 settembre 2002, un privato cittadino affermava con convinzione: “Dalle armi di distruzione di massa di Saddam a quelle iraniane, la questione non è se il regime debba cadere, ma quando e come”. Una prospettiva che ancora oggi risuona nel dibattito internazionale, sottolineando l’importanza di intervenire per promuovere un cambiamento duraturo nella regione. Ma quali sono le implicazioni di queste scelte? Scopriamolo insieme.

“La questione non è se il regime iracheno debba essere eliminato, ma quando; la questione non è se si desidera vedere un cambio di regime in Iran, ma come ottenerlo. Se eliminate Saddam, il regime di Saddam, vi garantisco che avrà enormi ripercussioni positive sulla regione. Penso che la gente che vive accanto a noi in Iran . dirà che il tempo di tali regimi, di tali despoti, è finito”. Era il 12 settembre del 2002 quando il privato cittadino Benjamin Netanyahu faceva questo discorso al Congresso esortando gli Stati Uniti ad attaccare l’Iraq, cosa che avvenne nel 2003 dopo una intensa campagna propagandistica per convincere il mondo del pericolo delle armi di distruzione di massa di Saddam. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dalle armi di distruzione di massa di Saddam a quelle iraniane

In questa notizia si parla di: saddam - armi - distruzione - massa

Se il 7 Ottobre è il nuovo 11 Settembre, l'atomica iraniana corrisponde esattamente alle fantomatiche armi di distruzione di massa di Saddam Vai su Facebook

Il grande falso che diede inizio alla guerra in Iraq; Iraq, la madre di tutte le bufale; Saddam e le armi di distruzione di massa Otto anni di sangue in Iraq.

Le armi di distruzione di massa in Iraq - Lo stesso Wired suggerisce che non sarebbe opportuno riaprire nuovamente adesso il dibattito sulla presenza di armi di distruzioni di massa ... Come scrive ilpost.it

Fbi su Saddam: armi distruzione massa erano bluff per Iran - Saddam Hussein credeva che l'Iran fosse una significativa minaccia per l'Iraq e ha lasciato intendere di disporre di armi per la distruzione di massa per non apparire ... Si legge su reuters.com