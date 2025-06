dalle antiche radici fino ai prossimi obiettivi un video per celebrare il valore del tempo

Dalle radici profonde del passato alle ambizioni future, CAMST celebra 80 anni di passione e innovazione nel settore della ristorazione collettiva. Un viaggio tra tradizione e modernitĂ che mette in luce il valore inestimabile del tempo, fonte di crescita e successo. Con un impegno costante verso qualitĂ e sostenibilitĂ , CAMST guarda avanti, pronto a scrivere nuovi capitoli nel futuro della ristorazione. E il meglio deve ancora venire.

CAMST spegne 80 candeline. L’azienda è tra le principali realtĂ in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura. Offre servizi di ristorazione commerciale attraverso marchi come Tavolamica, NOI e Dal 1945 Gustavo Italiano, oltre al banqueting con il brand Dettagli catering. Nel corso degli anni, Camst group ha ampliato la sua offerta includendo anche il facility management, offrendo una vasta gamma di servizi sia ai clienti pubblici che privati. La sua vocazione sostenibile non solo riflette il desiderio di garantire scelte alimentari di qualitĂ , ma anche di prendersi cura delle persone e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net