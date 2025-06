Dall’Alaska a San Siro Cremonini ritrova se stesso e sorprende ancora | il concerto che trasforma la musica in viaggio

momenti in cui l'artista si spoglia delle maschere e si consegna completamente al pubblico, regalando emozioni autentiche e memorabili. A San Siro, Cremonini ha dimostrato che la vera musica è quella che unisce e trasforma, portando ognuno di noi in un viaggio senza confini. Un'esperienza che restituirà a tutti la voglia di ascoltare con il cuore.

Una volta ogni tanto, accade qualcosa che non somiglia a niente di già visto. Accade che un concerto esca dal copione e diventi racconto, diario di viaggio, confessione. È accaduto ieri sera a San Siro, davanti a 57 mila persone che non hanno assistito a uno show, ma si sono imbarcate nel viaggio personale – e musicale – di Cesare Cremonini. Una partenza decisa: niente filtri, solo suono. « Niente zucchero, niente alcol, niente social. Sono i tre veleni che ho evitato per prepararmi a questo tour», questo il segreto. Dopo una data zero a Lignano, il Cremonini live 2025 ha ufficialmente preso il via dal Meazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dall’Alaska a San Siro, Cremonini ritrova se stesso e sorprende ancora: il concerto che trasforma la musica in viaggio

