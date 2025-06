Dalla Terra dei fuochi a Palazzo Reale | la rivoluzione gentile di Capone

Dalla cruda realtà delle Terre dei Fuochi alle maestose sale di Palazzo Reale, la rivoluzione gentile di Capone si fa ascoltare e vibrar. “Come Suona il Caos” non è solo un concerto: è un movimento culturale che educa, unisce e ispira a un mondo più sostenibile, partendo dai gesti quotidiani. Arrivato alla sua quarta edizione e inserito nel Campania Teatro Festival Italia 2025, questa esperienza coinvolgente promette di cambiare il modo di ascoltare e vivere la musica.

"Come Suona il Caos", l'evento musicale e culturale ideato da Maurizio Capone, giunge alla sua quarta edizione ed è inserito nel programma del Campania Teatro Festival Italia 2025 e si svolge in due giorni. Anteprima l'8 giugno (ore 11) Presso la Masseria Ferraioli (Afragola) ci sarà la Piantumazione di due ulivi ed apposizione di una targa a perenne memoria della Terra dei Fuochi con la partecipazione di Stop Biocidio, ISDE Medici per l'Ambiente, Greenpeace, Guerrilla Planting, Wau e di tutta la comunità che da sempre segue le iniziative di Come Suona il Caos.

