Dalla Regione 7 milioni per un fondo per l’abitare sociale

La Regione Firenze conferma il suo impegno per l’abitare sociale, destinando 7 milioni di euro a un nuovo fondo immobiliare che combina capitale pubblico e privato. Questo strumento, già sperimentato con successo dal Fondo Housing Ttscano dal 2014, permette di creare soluzioni abitative accessibili e sostenibili per chi ne ha più bisogno. La gestione sarà affidata a un gestore selezionato tramite una manifestazione d’interesse, rafforzando così il supporto alle comunità locali.

FIRENZE – La Regione investe sull’abitare sociale. E lo fa con uno strumento che ha già dato prova di funzionare: e cioè finanziando, con 7 milioni di euro, un nuovo fondo immobiliare chiuso, a capitale pubblico e privato, il cui gestore sarà presto individuato grazie a una manifestazione d’interessa promossa dalla Regione. Dal 2014 a oggi, grazie a un primo fondo immobiliare Fht (Fondo housing Ttscano) è stato possibile mettere a disposizione più di mille alloggi di housing sociale, che sono stati poi o venduti, a costi accessibili, ai cittadini toscani o affittati, ma con canone calmierato o con regole certe di assegnazione, e con una condivisione degli interventi abitativi da parte dei destinatari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

