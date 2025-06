Dalla Regione 450mila euro per la nuova palestra delle scuole medie

Un importante passo avanti per la promozione dello sport e del benessere giovanile nella provincia di Ravenna: sei comuni, tra cui Russi, riceveranno complessivamente 450mila euro dalla regione per valorizzare gli impianti sportivi scolastici. Questo finanziamento, parte dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione, rappresenta un investimento concreto nel futuro dei nostri studenti e nelle attività sportive locali. La nuova palestra delle scuole medie di Russi ne è solo l’inizio.

C'è anche Russi tra i sei comuni della provincia di Ravenna che si sono aggiudicati i fondi regionali per progetti di miglioramento e qualificazione degli impianti sportivi. Il finanziamento di 452,8 mila euro, che rientra nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione.

