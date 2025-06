Dalla musica classica a quella elettronica | torna a Firenze il Glass Sound Festival

Dalla musica classica all’elettronica, Firenze si trasforma in un palcoscenico di emozioni con il Glass Sound Festival, giunto alla sua terza edizione. Un viaggio sonoro che unisce generi, arte e ambiente, creando esperienze sonore uniche in spazi storici della città. Dal 22 giugno al 6 luglio 2025, questa manifestazione promette di affascinare appassionati e curiosi, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi vive la musica come forma d’arte totale.

Musica che attraversa i generi, suoni che dialogano con l'arte e l'ambiente, spazi storici che diventano teatro di esperienze sonore uniche: il Glass Sound Festival torna a Firenze per la sua terza edizione, dal 22 giugno al 6 luglio 2025, con un programma che unisce grandi nomi della scena.

Il GLASS SOUND FESTIVAL torna a Firenze! Dal 22 giugno al 6 luglio 2025 Nell'ambito dell'Estate Fiorentina. PROGRAMMA 22 giugno – ore 21.00 Auditorium Santa Croce al Tempio, n 12 FORGOTTEN PAGES-POLISH CAMBER MUSIC ABR

