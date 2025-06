Dalla Berco al petrolchimico i casi studio locali diventano un podcast

Dalla Berco al petrolchimico, i casi studio locali si trasformano in un coinvolgente podcast, aprendo nuove prospettive di dialogo tra università e sindacato. Oltre 50 studenti hanno collaborato con Unife e Cgil, dando vita a un progetto innovativo che unisce ricerca, formazione e impegno sociale. Un esempio concreto di come la sinergia tra formazione accademica e realtà lavorativa possa generare risultati sorprendenti: scopriamo insieme questa avventura di scoperta e crescita.

Oltre 50 studenti e un connubio insolito quanto necessario: quello fra università e sindacato. Da questo nasce il progetto che ha visto Unife e Cgil unire le forze per uno studio di ricerca condotto dagli studenti e dalle studentesse del professor Giuseppe Scandurra, docente di Antropologia.

