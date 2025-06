Dal sisma alla rinascita Chiesa ferita dalle scosse La prima messa una festa

dal sisma alla rinascita, la chiesa di Vigarano si riempie di speranza e gratitudine. Dopo 13 anni di sfide e ricostruzione, il 15 giugno alle 10.30 si è celebrata la prima messa, un momento di unità e rinascita per tutta la comunità . La cerimonia, officiata dal vescovo Gian Carlo Perego, ha segnato una vittoria di fede e resilience, grazie al cuore e alla forza di un paese che non si è mai arreso. "Un grazie di...

E’ domenica 15 giugno, 10.30, ieri. Sono trascorsi 13 anni dalla ferita inferta dal terremoto del 2012. All’altare il vescovo Gian Carlo Perego accoglie una comunitĂ , quella di Vigarano, che si è ritrovata, che è tornata nella sua chiesa, gremite le navate della NativitĂ della Beata Vergine Maria. Suonano le campane, la gente prega. E’ una doppia festa, nelle piazze e strade i profumi della sagra dedicata al patrono Sant’Antonio. "Un grazie di cuore a tutti i parroci che si sono succeduti e che hanno accompagnato questa lunga attesa, da don Paolo, instancabile e presente ogni giorno, don Giacomo, don Andrea, don Graziano, e soprattutto il nostro vescovo che ha voluto essere con noi, che ha celebrato la messa d’inaugurazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal sisma alla rinascita. Chiesa ferita dalle scosse. La prima messa, una festa

In questa notizia si parla di: chiesa - ferita - festa - sisma

Papa: Chiesa ferita in umanitĂ ferita, essere credibili per ricostruire - Il Papa, in un momento cruciale per la Chiesa, sottolinea l'importanza della credibilitĂ in un'umanitĂ ferita.

Dal sisma alla rinascita. Chiesa ferita dalle scosse. La prima messa, una festa; Vigarano, con la chiesa riaperta chiusa l’ultima ferita del terremoto; Il terremoto e la rinascita. La chiesa apre le porte ai fedeli: Tra le navate dopo 15 anni.

Dal sisma alla rinascita. Chiesa ferita dalle scosse. La prima messa, una festa - Il sindaco: "Grazie a tutti i parroci che si sono succeduti in questi lunghi anni". Come scrive ilrestodelcarlino.it