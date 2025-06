Dal Psg all' Inter | la porta di Baggio a Pasadena torna al centro del calcio

Dal leggendario Rose Bowl di Pasadena, teatro della memorabile finale del '94, torna a splendere il centro del calcio internazionale. Dopo la sfida tra PSG e Atletico Madrid, il campo si prepara ad accogliere l’Inter di Chivu per il primo storico match nel Mondiale per Club contro Monterrey. Un ritorno alle origini che unisce passato e futuro, emozionando tifosi e appassionati di tutto il mondo. La partita promette spettacolo e nuove emozioni da vivere fino all’ultimo minuto.

Siamo stati al Rose Bowl di Pasadena per Paris Saint-Germain-Atletico Madrid 4-0, nello stesso stadio dove si è giocata la finale del Mondiale '94 persa dall'Italia col Brasile col rigore sbagliato da Roberto Baggio. SarĂ anche la sede della prima sfida del Mondiale per Club dell'Inter di Chivu, nella notte tra martedì e mercoledì, contro i messicani del Monterrey. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal Psg all'Inter: la porta di Baggio a Pasadena torna al centro del calcio

In questa notizia si parla di: inter - baggio - pasadena - porta

Baggio torna sulla sua esperienza all’Inter: «Lippi non mi riteneva adatto, con il tempo ho capito che davo fastidio» - Roberto Baggio rivela dettagli sorprendenti sulla sua esperienza all’Inter di Marcello Lippi, un capitolo che ha segnato la sua carriera e il suo percorso personale.

MARIA NON MOLLA (MAI) Per vincere la medaglia di bronzo nel judo all’Olimpiade di Tokyo, Maria Centracchio si è “snaturata, anche interiormente, mi sono spinta al limite per cinque anni chiedendo tantissimo al mio corpo”. Sul podio l’azzurra ci è salita, p Vai su Facebook

Dal Psg all'Inter: la porta di Baggio a Pasadena torna al centro del calcio; Roberto Baggio e il rigore di Pasadena: il post su Instagram 30 anni dopo. «Dolori e sofferenze sul cammino di; Italia, i giocatori della nazionale al mondiale Usa 94: che fine hanno fatto?.

Roberto Baggio e quel maledetto rigore a Pasadena: «Non dovevo sbagliarlo. Non lo dimenticherò mai» - Il Divin Codino si racconta a SkyTg24 a Giuseppe De Bellis, in una location d'eccezione, l'aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome. Da leggo.it

Dopo 30 anni Baggio torna sul rigore di Pasadena: “La vita non è sempre facile” - Se lo fosse non cresceremmo né progrediremmo come esseri umani», così Roberto Baggio ricorda, sul proprio profilo Instagram, il rigore fallito a Pasadena ... msn.com scrive