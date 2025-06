Dal fido Gigi Riccio a Lupatelli e Bonucci | tutti gli uomini di Gattuso in Nazionale

Dal fido Gigi Riccio a Lupatelli e Bonucci, tutti gli uomini di Gattuso sono in nazionale. Il vice allenatore conosce il nuovo ct azzurro dai tempi del Perugia di Gaucci, diventando un vero "fratello" per lui. I portieri, affidati a Roberto Perrone e all’ex numero 1 di Chievo e Fiorentina, rafforzano il team. Un legame forte che promette un futuro brillante per la nostra Nazionale.

Il vice conosce il nuovo ct azzurro dai tempi del Perugia di Gaucci, per Rino è un "fratello". Portieri affidati a Roberto Perrone e all'ex numero 1 di Chievo e Fiorentina. L'ex Juve era al Milan quando Ringhio era in panchina.

