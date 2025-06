Dal cuore di Firenze ai segreti d' Italia | la strage dei Georgofili tra mafia e complicità invisibili

Dalle affrescate strade di Firenze ai misteri nascosti dell’Italia, la strage dei Georgofili rivela un intreccio oscuro tra mafia e complicità invisibili. Le indagini hanno svelato una verità parziale, ma ancora molte domande restano senza risposta. La presenza di supporti autorevoli e i legami sotterranei evidenziano come la lotta contro l’ombra della criminalità richieda ancora approfondimenti. È il momento di scoprire cosa si cela dietro questa tragica pagina della nostra storia.

“Le inchieste e i processi hanno dimostrato la chiara responsabilità della mafia: ci sono 16 ergastoli, è vero, ma la verità è ricostruita all'80-90%. Bisogna ancora indagare, ci sono spazi ancora da scoprire, perché la mafia siciliana non poteva agire da sola in continente: aveva una base a Prato, non solida, quindi per compiere quegli attentati ha goduto di appoggi autorevoli”. Lo ha detto Daniele Gabrielli, vicepresidente dell'associazione Vittime della strage via dei Georgofili, in collegamento da Firenze nel corso del programma Incidente Probatorio, condotto da Gabriele Raho su Canale 122 Fatti di Nera, con un approfondimento sulla strage degli Uffizi del 1993. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dal cuore di Firenze ai segreti d'Italia: la strage dei Georgofili tra mafia e complicità invisibili

In questa notizia si parla di: mafia - firenze - strage - georgofili

Condannato per mafia, bidello di una scuola superiore di Firenze licenziato. “Faceva da ponte tra boss” - Firenze, 12 maggio 2025 – Dopo un periodo di relativa serenità come bidello in una scuola superiore, la vita di Luca sembrava essersi rimessa in carreggiata.

Il 26 maggio del 1993 la mafia colpì Firenze con una strage vigliacca. Persero la vita Fabrizio Nencioni, Angela Fiume, le loro piccole figlie Nadia e Caterina, e lo studente Dario Capolicchio. Stanotte li abbiamo ricordati come ogni anno, in via dei Georgofili, n Vai su Facebook

#27maggio 1993: un'autobomba esplode nella notte in via dei #Georgofili, a Firenze; la strage, di matrice mafiosa, provoca 5 vittime e oltre 40 feriti. Il 28 maggio il Ministro dell’interno risponde alle interrogazioni urgenti dei deputati: http://bit.ly/IntGeorgofili Vai su X

Commemorazione strage di via dei Georgofili 2025; 26 maggio, la strage dei Georgofili: 32 anni dopo Firenze non dimentica. Tutte le iniziative; Strage dei Georgofili, tavola rotonda in Regione martedì 27 maggio.

Firenze, 30 anni fa la strage dei Georgofili: il ricordo delle vittime dell'autobomba - trattava di un attentato e addirittura di mafia, ciò cambiò il volto di Firenze. tg24.sky.it scrive

Mafia, 30 anni dalla strage di via dei Georgofili - 04 del 27 maggio un Fiorino imbottito di tritolo esplode in via dei Georgofili a Firenze, a due passi da ... Lo riporta notizie.tiscali.it