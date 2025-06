Dal Caos al Cosmo Metamorfosi a Palazzo Te la mostra per il centenario del palazzo mantovano

Scopri l’incantevole viaggio tra caos e cosmologia con la mostra "Dal Caos al Cosmo. Metamorfosi a Palazzo Te", in occasione del centenario del prestigioso palazzo mantovano. Un’occasione unica per immergersi in un percorso di arte, storia e trasformazioni, arricchito dai suggestivi affreschi che dialogano con le opere esposte. Non perdere gli ultimi giorni per vivere questa esperienza straordinaria e lasciarti affascinare dalle meraviglie di Palazzo Te.

‹ › 1 6 1. ‹ › 2 6 2. ‹ › 3 6 PIERRE PAUL RUBENS - L'ENLEVEMENT DE PROSERPINE. ‹ › 4 6 Palazzo Te CinquecentenarioDal Caos al cosmo (2). ‹ › 5 6 Palazzo Te CinquecentenarioDal Caos al cosmo (3). ‹ › 6 6 Palazzo Te CinquecentenarioDal Caos al cosmo (6). Ultimi giorni per visitare Dal Caos al Cosmo. Metamorfosi a Palazzo Te. La preziosa mostra a cura di Claudia Cieri Via, ideata in dialogo con gli affreschi del palazzo per riscoprire il senso e l’importanza di Palazzo Te a Mantova come opera d’arte totale per celebrarne i 500 anni, è stata inaugurata a fine marzo e terminerà il 29 giugno. Attraverso un percorso di visita rinnovato dalla presenza di una selezione di capolavori del Rinascimento provenienti dalle collezioni del Museo del Louvre, dell’Albertina di Vienna, dal Museo del Prado, la Galleria Borghese e gli Uffizi, la mostra fa emergere in contrappunto gli innumerevoli riferimenti che possono scaturire da una lettura più approfondita dei tanti temi che il Palazzo mostra e custodisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal Caos al Cosmo Metamorfosi a Palazzo Te, la mostra per il centenario del palazzo mantovano

In questa notizia si parla di: palazzo - caos - cosmo - metamorfosi

LA NOTTE DELLE METAMORFOSI Due serate speciali ti attendono a Palazzo Te: Sabato 24 maggio e sabato 28 giugno, scopri la mostra “Dal Caos al Cosmo. Metamorfosi a Palazzo Te” in una suggestiva apertura serale. Orario prolungato fino alle 22.30 (ulti Vai su Facebook

