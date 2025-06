Dal 20 giugno esce 21 Grammi il nuovo disco di Giuseppe Cucè

Dal 20 giugno 2025, preparatevi a immergervi in un viaggio emozionale con “21 Grammi”, il nuovo album di Giuseppe Cucè. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in vinile, questo progetto esplora il peso dell’anima e il mistero del passaggio umano sulla Terra. Un’opera che invita a riflettere sul senso della vita, lasciandoci con la voglia di scoprire ogni nota. Non perdete l’occasione di ascoltarlo!

Dal 20 giugno 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in vinile "21 GRAMMI" (TRP Vibes Track Records Productions), il nuovo disco di GIUSEPPE CUCÈ. "21 GRAMMI" è un album che esplora il significato del passaggio umano sulla Terra, partendo dal simbolico peso dell'anima, rappresentato dai 21 grammi. . Sarà disponibile dal 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali di streaming e in formato vinile il nuovo lavoro discografico di Giuseppe Cucè, intitolato "21 GRAMMI" (TRP Vibes Track Records Productions).

Dal 20 giugno esce "21 Grammi", il nuovo disco di Giuseppe Cucè