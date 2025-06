Dal 1934 coniughiamo cultura storia ed eleganza

Dal 1934, Canali coniuga cultura, storia ed eleganza in un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo. Nella squadra di imprenditori che affiancherà il neo-presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, spicca Stefano Canali, presidente e AD della storica maison triuggese. In qualità di vicepresidente per l’internazionalizzazione, Canali rafforza ancora di più il prestigio e l’impegno del Made in Italy nel panorama globale. Un’ulteriore conferma – se mai ce ne fosse bisogno – del valore senza tempo del brand.

