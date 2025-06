Dal 17 giugno arriva Primo passo per Sognare | la prima compilation del concorso musicale ideato da Domenico Galardo

Dal 17 giugno prende vita un sogno: “Primo passo per Sognare”, la prima compilation del concorso musicale ideato da Domenico Galardo, che offrirà alle giovani promesse un palcoscenico autentico e prestigioso. Distribuita da Believe e pubblicata dall’etichetta Big Stone Studio, questa raccolta promette di scoprire nuovi talenti e portare musica fresca e originale direttamente sulle piattaforme digitali. Un progetto da non perdere, perché il futuro della musica italiana potrebbe già essere qui.

È ufficiale: martedì 17 giugno 2025 uscirà su tutte le principali piattaforme digitali “Primo passo per Sognare”, la prima compilation musicale nata dall’omonimo concorso ideato da Domenico Galardo. Un progetto che punta a valorizzare giovani talenti, offrendo loro un palcoscenico reale attraverso la pubblicazione di brani originali, curati e selezionati con attenzione. Distribuita da Believe e pubblicata dall’etichetta Big Stone Studio, “Primo passo per Sognare” rappresenta non solo un traguardo artistico per gli artisti coinvolti, ma anche l’inizio di un percorso professionale nella musica. La compilation, disponibile a questo link ufficiale, è un invito all’ascolto di nuove voci, nuove storie, nuove emozioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dal 17 giugno arriva “Primo passo per Sognare”: la prima compilation del concorso musicale ideato da Domenico Galardo

