Dakota Johnson scopre il coordinatore d' intimità | Finalmente! Le scene di sesso non hanno niente di sexy

Dakota Johnson, celebre per la saga di Cinquanta Sfumature, ha recentemente svelato un aspetto inedito del suo percorso artistico: l'utilizzo di un coordinatore d’intimità sul set. Dopo 15 anni di carriera, l’attrice ha rivelato che questa figura professionale ha reso le scene di sesso meno "sexy" e più realistiche. Un cambiamento che apre nuove prospettive sulla rappresentazione autentica delle emozioni sul grande schermo.

L'attrice ha usufruito di questa specifica figura dell'industria di Hollywood solo recentemente sul set, e non durante la saga di Cinquanta sfumature Dakota Johnson recita ormai da 15 anni, ma durante un'intervista al podcast di Amy Poehler ha rivelato di aver utilizzato per la prima volta un coordinatore dell'intimità in una recente produzione cinematografica. Nonostante abbia guadagnato fama internazionale con la trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, che includeva molte scene di nudo e di sesso, l'attrice ha rivelato che non c'erano coordinatori dell'intimità presenti sul set. "È stata davvero fantastica", ha detto Johnson a proposito della sua prima coordinatrice dell'intimità.