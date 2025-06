Da uno studio co-coordinato da Unimore nuovi passiper contrastare la narcolessia.

Uno studio innovativo, condotto congiuntamente da Unimore e pubblicato sul prestigioso New England Journal of Medicine, apre nuove prospettive nel contrasto alla narcolessia di tipo 1. Coordinato dal Prof. Giuseppe Plazzi, neurologo di fama, questo trial di fase 2 promette passi avanti concreti verso terapie pi√Ļ efficaci, migliorando la qualit√† di vita di chi affronta questa complessa condizione. Un passo importante nel futuro della neurologia e della medicina del sonno.

