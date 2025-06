Da Titanic alla serie L' eternauta | per gli amanti di fiction e film su catastrofi e calamità ecco una lista di titoli su Netflix e Prime

Se amate le storie di catastrofi, dai grandi classici come Titanic alla serie L’Eternauta, questa selezione è perfetta per voi. Netflix e Prime offrono un’ampia gamma di titoli che vi terranno col fiato sospeso, permettendovi di esplorare il lato più drammatico e affascinante del genere disaster. Perché in un mondo sempre più imprevedibile, una buona dose di suspense può essere l’antidoto migliore. E allora, pronti a immergervi in queste incredibili avventure?

In attesa di cambiare il mondo in meglio, un modo per esorcizzare la nostra epoca è dedicarci alla visione di qualche film su catastrofi naturali o nucleari o, all'inglese, disaster movie. Sperando che le cose almeno non peggiorino. «Potrebbe piovere!» direbbe Aigor-Marty Feldman di Frankenstein Junior. Da La distruzione del mondo (1933) a Titanic (1997), fino alla recente serie tv L'eternauta (2025), ecco una carrellata di opere di genere "catastrofico" che potete trovare su Netflix, Prime e le altre piattaforme. Film che regalano brividi e che, nel bene o nel male, dai kolossal ai B movie, hanno segnato il grande schermo e l'immaginario: ecco una lista di titoli e dove trovarli in streaming.

