Da Tirana all' Italia | la storia di Skerdi Faria il medico dal cuore grande

Da Tirana all’Italia, la straordinaria storia di Skerdi Faria, medico dal cuore grande e spirito indomito. Cresciuto in una famiglia umile di insegnanti, ha affrontato sfide fin da giovane, alimentando un sogno di solidarietà e successo. La sua dedizione, prima come medico, poi come imprenditore e figura pubblica, testimonia un percorso di passione e resilienza. Ricordo la mia Tirana, poi il trasferimento a...

Tirana. Poi l'italia, il Paese che è la sua seconda casa. La storia di Dr. Skerdi Faria - medico- é scandita da dedizione e attenzione verso i pazienti. Ma prima di diventare un medico, un imprenditore di rilievo e una figura pubblica rispettata, è stato semplicemente un ragazzo di Tirana che écresciuto in una famiglia umile di insegnanti, costretto fin da giovane ad affrontare grandi difficoltà. "Ricordo la mia Tirana, poi il trasferimento a pochi anni dopo con la famiglia a Ballsh, dove ho trascorso l'infanzia", racconta. Un grande rapporto con i suoi genitori, entrambi insegnanti, che gli trasmettono l'amore per la conoscenza e l'onestà.

