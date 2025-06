Da TikTok alla tv | Angela e il suo Megastore arrivano su Real Time

cuore di milioni di follower con il suo carisma e il suo negozio ricco di sorprese, Angela porta ora la sua energia esplosiva e il suo spirito imprenditoriale sul piccolo schermo. Dal successo virale sui social al debutto televisivo, la commerciante di Ostiense si prepara a conquistare anche lo spirito degli spettatori di Real Time, trasformando il suo "Abbiamo tutto" in una vera e propria hit televisiva. Angela, la protagonista di un successo che non conosce confini, sta per...

Dal suo "Abbiamo tutto" diventato virale sui social ad un programma tutto suo in onda su Real Time. Angela, la commerciante del Megastore in zona Ostiense approda sul piccolo schermo insieme al figlio Ale che, come lei, lavora nel negozio. Angela su Real Time Dopo aver conquistato il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Da TikTok alla tv: Angela e il suo Megastore arrivano su Real Time

Angela Megastore su Real Time dal 20 giugno: chi è la commerciante del tormentone “Bella fisica” - Dal 30 giugno su Real Time, Angela Megastore, la celebre commerciante cinese diventata un’icona di TikTok con il tormentone “Bella fisica”, approda in tv con il suo primo show.

