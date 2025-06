Da Napoli la sfida per i super pc del futuro Ecco gli eccezionali vantaggi dei computer quantistici

Napoli si prepara a scrivere il futuro dell'innovazione con il suo nuovo centro di computazione quantistica. Grazie alla visione di Francesco Tafuri, questa realtà all’avanguardia promette di rivoluzionare il mondo tecnologico, offrendo super computer capaci di risolvere problemi finora irrisolvibili. Un passo deciso verso le sfide del domani, che mette Napoli al centro della scena globale. Scopriamo insieme i sorprendenti vantaggi dei computer quantistici e cosa ci attende nel prossimo futuro.

Napoli, 16 giugno 2025 – Saranno i computer del futuro. Incredibilmente più potenti dei nostri Pc ma anche in grado di fare cose e risolvere problemi impossibili per gli attuali processori. Francesco Tafuri è l’ideatore del progetto che ha portato alla costituzione del Centro di Computazione Quantistica Superconduttiva all’ Università di Napoli Federico II, l’unico esempio di laboratorio pubblico in Italia dove si trova il più potente computer quantistico italiano su piattaforma superconduttiva, uno tra i principali in Europa. Nei giorni scorsi ha firmato un accordo con l'azienda Planckian, spin-off congiunto dell' Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, per creare nuova generazione di computer quantistici più resistenti agli errori, più facili da gestire e più efficienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Napoli la sfida per i super pc del futuro. Ecco gli eccezionali vantaggi dei computer quantistici

In questa notizia si parla di: computer - napoli - sfida - super

"A Tutto Napoli" su Tele A, puntata del 21 maggio 2025 Vai su Facebook

Da Napoli la sfida per i super pc del futuro. Ecco gli eccezionali vantaggi dei computer quantistici; Supercomputer: il vantaggio dell’Italia nella corsa globale all’AI | Il Sole 24 Ore; “Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse”, la nuova sfida artistica per Boichi dopo Dr. Stone.

Da Napoli la sfida per i super pc del futuro. Ecco gli eccezionali vantaggi dei computer quantistici - Francesco Tafuri (Università Federico II): “Impiegano 200 secondi per risolvere un problema che un processore tradizionale elabora in 10mila anni” ... Riporta quotidiano.net

Bertoni legge Napoli-Fiorentina: "Sfida argentina. Beltran super, il Cholito ha una chance d'oro" - "Per me è una sfida da brividi perché amo allo stesso modo le due città. Scrive gazzetta.it