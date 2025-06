Da Lucio Battisti a Mia Martini | Marino Bartoletti porta il Festival di Sanremo alla Rocca di Ravaldino

le sue parole e l’entusiasmo di chi conosce a fondo la storia della musica italiana. Con aneddoti, curiosità e un amore sincero per il Festival di Sanremo, Marino Bartoletti ha trasformato l'incontro in un viaggio emozionante tra passato e presente, dimostrando come le note e le storie di artisti come Lucio Battisti e Mia Martini continuino a vivere nel cuore di tutti. E così, la magia del festival si rinnova sotto le mura della Rocca di Ravaldino.

Il giornalista e scrittore Marino Bartoletti è stato il protagonista dell'incontro alla Rocca di Caterina durante il quale ha presentato il libro "Il Festival degli dei". Bartoletti, che ha dialogato con il moderatore Marco Viroli, ha appassionato e coinvolto gli spettatori con la freschezza di.

Stasera sarà molto bello ed emozionante assaporare l'affetto della mia città. Per giunta a 100 metri da dove sono nato. Vi aspetto: vi abbraccio! #roccadicaterinaestate https://www.galluccieditore.com/it/libro/il-festival-degli-dei-2623 Vai su Facebook

