Da Kvaratskhelia a Wirtz questa è l’era degli unicorni di potenza e fantasia Times

Da Kvaratskhelia a Wirtz, la nuova generazione di unicorni di potenza e fantasia sta rivoluzionando il calcio europeo. Il Paris Saint-Germain, già ricco di talenti in panchina, ha deciso di investire 70 milioni su Khvicha Kvaratskhelia, un attaccante giovane, rapido e tecnico. Il motivo? La squadra ha capito che nel calcio odierno, non si hanno mai troppi giocatori di quel calibro. E la sfida continua...

Il Paris Saint-Germain a gennaio aveva già Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué e Gonçalo Ramos in riserva. E che ha fatto? Ha comprato a 70 milioni Khvicha Kvaratskhelia. “Un altro attaccante giovane, veloce, tecnico, incline al rischio e con una propensione per l’uno contro uno”, scrive il Times. E lo ha fatto perché “ha capito qualcosa. Con il gioco che si gioca oggi, non si hanno mai troppi giocatori di quel tipo”. Secondo il giornale inglese, “l’immortale esibizione del Psg in finale contro l’Inter ha cementato questa come l’era in cui le partite si vincono grazie ad attaccanti di talento che possono fare la differenza individualmente ma che traggono la loro massima potenza dal gioco di squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Da Kvaratskhelia a Wirtz, questa è l’era degli “unicorni” di potenza e fantasia (Times)

In questa notizia si parla di: kvaratskhelia - times - wirtz - unicorni

Da Kvaratskhelia a Wirtz, questa è l’era degli “unicorni” di potenza e fantasia (Times).

Da Kvaratskhelia a Wirtz, questa è l’era degli “unicorni” di potenza e fantasia (Times) - "I club non hanno più bisogno di vendere tanto, e i giocatori forti che fanno la differenza sono molto rari. Scrive ilnapolista.it

Kvaratskhelia sul New York Times: «Ha reso il calcio divertente e vincente» - Lo scrive il New York Times che dedica un elogio all’attaccante azzurro Kvaratskhelia, arrivato in estate in Italia e che ha già impressionato mezzo mondo per le sue prestazioni. Secondo corriere.it