Da Iran partita nuova ondata di missili

La tensione tra Iran e Israele raggiunge un nuovo picco: una recente ondata di missili iraniani ha colpito le città di Haifa e Tel Aviv, segnando il quarto giorno di escalation militare. Le strutture critiche israeliane sono sotto minaccia, mentre il rischio di ulteriori conflitti si fa sempre più concreto. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa difficile crisi internazionale.

23.00 La televisione di stato iraniana ha annunciato questa sera una nuova salva di missili su Israele, nel quarto giorno di escalation militare e poi ha aggiunto:"Un attacco combinato di missili e droni colpirà Haifa e Tel Aviv". Il gruppo petrolifero israeliano Bazan con sede a Haifa, poco dopo, ha dichiarato che tutti gli impianti di raffinazione sono stati chiusi dopo che una cenrale elettrica è stata gravemente danneggiata in un attacco da parte dell'Iran che ha causato la morte di tre operai. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

