Da Donnarumma a Mbappé la Top 11 del Mondiale per Club | VIDEO

Il Mondiale per Club negli Stati Uniti sta regalando emozioni e incontri mozzafiato, con protagonisti da tutto il mondo. Tra le stelle più brillanti spiccano donnarumma e mbappé, protagonisti di una top 11 selezionata da 'La Gazzetta dello Sport'. Scopri quali altri campioni hanno conquistato i primi posti in questa squadra da sogno e lasciati coinvolgere dal mix di talento e passione del torneo. Guarda il video e lasciati sorprendere!

Si sta svolgendo, negli U.S.A., il Mondiale per Club con 32 partecipanti: ecco, secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Top 11 del torneo. Si sta svolgendo, negli Stati Uniti d'America, il Mondiale per Club e, durante l'evento live de 'La Tripletta' alla Milano Football Week, 'La Gazzetta dello Sport' ha provato a costruire una Top 11 con i migliori giocatori che prendono parte al torneo. Guarda il video.

In questa notizia si parla di: mondiale - club - donnarumma - mbappé

