Da Chanel a Bulgari passando per Louis Vuitton e Cartier i gioielli dell' Haute Joaillerie 2025

È la stagione dell'Haute Joaillerie 2025, quel periodo dell'anno in cui le maison presentano gioielli spettacolari ad alto tasso di creatività, artigianalità e con materie ricercatissime. Un momento che nessuno si vuole perdere, fatto di giornate speciali dedicate a pezzi unici creati che montano le pietre più preziose del mondo, realizzati rigorosamente a mano. La caratteristica di non replicabilità è il cuore dell'alta gioielleria, infatti grazie a gemme one of a kind e alla realizzazione hand made questi gioielli sono assolutamente irriplicabili. Durante una serata di gala la collezione viene svelata, e poi, nei giorni successivi, i preziosi vengono venduti all'elite dei clienti delle maison, invitati per l'occasione.