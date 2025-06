Curiglia | dopo il restyling riapre l’ufficio postale

Dopo un atteso restyling, l’ufficio postale di Curiglia riapre le sue porte, simbolo di rinascita e innovazione nei monti del Luinese. Grazie ai lavori di ristrutturazione e al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, ora la comunità può contare su servizi moderni e accessibili, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione. Una rinascita che promuove coesione e progresso, consolidando il ruolo di Curiglia come punto di riferimento nel territorio.

Curiglia con Monteviasco, 16 giugno 2025 – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Curiglia, località sui monti del Luinese. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’opera. Tra i lavori effettuati, interventi sul sistema di illuminazione, un rinnovamento degli ambienti all’interno della sala al pubblico, l’introduzione di una nuova postazione ribassata per favorire una migliore relazione con la clientela e di sale consulenza completamente rinnovate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Curiglia: dopo il restyling riapre l’ufficio postale

In questa notizia si parla di: curiglia - ufficio - postale - restyling

Curiglia: dopo il restyling riapre l’ufficio postale.

Ufficio postale chiuso per restyling. Alla fine del mese sportelli provvisori in via Napoli - Garantire il miglioramento del comfort dei clienti e della qualità dei servizi offerti: è l’obiettivo delle opere di restyling che, da domani, interesseranno l’ufficio postale di Campi Salentina, che ... Come scrive leccesette.it

Calestano, nell'Ufficio postale sono partiti i lavori di restyling - Poste Italiane comunica che l’ufficio di Calestano, sito in via Verdi 15, da oggi, venerdì 6 giugno, resterà chiuso nella sua sede per permettere la partenza dei lavori che lo trasformeranno in Casa d ... Riporta parmatoday.it