Curia e parroci le nomine del vescovo | I trasferimenti talora non sono facili

L’estate è un tempo favorevole per riflettere, ricaricare le energie e prepararsi alle nuove sfide pastorali che ci attendono. La recente comunicazione delle nomine da parte del vescovo Gian Carlo Perego testimonia l’importanza di questi momenti di cambiamento, che, sebbene talvolta complessi, sono fondamentali per rafforzare la comunità e il servizio. È un’occasione per tutti di abbracciare con entusiasmo il prossimo capitolo della nostra missione.

Il vescovo ha comunicato le nomine per il prossimo anno pastorale. "Ringrazio chi, tra voi, si è reso disponibile a un cambiamento di parrocchia o di unità pastorale – dice il vescovo Gian Carlo Perego –. Debbo dire che, in generale, c’è stata una bella disponibilità all’obbedienza e al trasferimento, anche se talora non facile. Come anche ho riscontrato una giusta preoccupazione per il nuovo impegno pastorale. L’estate è un tempo favorevole per conoscere e incontrare i ragazzi nei grest e nei campiscuola". Quattro presbiteri nuovi moderatori e un parroco. Sono don Andrea Tani, parroco dell’ unità pastorale di Quartesana, Cona, Codrea, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, con la collaborazione di don Vittorio Serafini, don Jean Claude. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Curia e parroci, le nomine del vescovo: "I trasferimenti, talora non sono facili"

