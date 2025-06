Cuoiopelli | Iscrizione in Promozione e Nuova Direzione con Alberto Socci

Novità entusiasmanti per il Cuoiopelli! Dopo la retrocessione dall’Eccellenza, il club biancorosso si prepara a confermare l’iscrizione in Promozione, rinnovando entusiasmo e ambizioni. Con una nuova direzione affidata ad Alberto Socci e il ritorno di energie fresche, il futuro si prospetta promettente. La speranza è che questa fase segua un percorso positivo, portando il Cuoiopelli verso nuovi traguardi e successi.

Novità sul fronte Cuoiopelli. E’ recente la notizia riportata dal sito "Toscana nel pallone", in cui si fa presente che il club biancorosso, dopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza, confermerà l’iscrizione in Promozione. Questa non sarebbe stata ancora effettuata, ma ci sarebbero buone prospettive, a fin che questa vada a buon fine. Dopo l’addio del direttore Stefano Costa, accordatosi nei giorni orsono col Cecina in Eccellenza, ecco che il nuovo direttore sportivo risponderà al nome di Alberto Socci. Questi risiede in San Donato di San Miniato ed ha chiuso da poco l’esperienza con i Mobilieri Ponsacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net